Зеленский об издевательствах над Саакашвили
Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом в Киеве выразил мнение, что власти Грузии медленно убивают бывшего грузинского президента и нынешнего гражданина Украины Михаила Саакашвили.
Зеленский рассказал, что перед пресс-конференцией ему передали фотографии нынешнего состояния Саакашвили.
«Когда-то он был президентом Грузии. Михаил Саакашвили. Фотографии передал Давид Арахамия. Я хотел бы, чтобы вы посмотрели, как он выглядит. Я считаю, что сегодня правительство Грузии - что они делают: они его убивают. Вы знаете, что они его отравили и сейчас понемногу его, извините, убивают. Хотел бы, чтобы пресса видела, что происходит: публичные пытки гражданина Украины. Я не обсуждаю вопрос - за что арестовали бывшего президента Грузии, какие последствия этого для политики и демократии Грузии. Это их внутренний вопрос. Я говорю об аресте гражданина Украины Михаила Саакашвили, которого публично пытают ежедневно. И я думаю, что у них цель - его убить», - сказал Зеленский.