Вучич обнародовал детали переговоров с Азербайджаном

Важно построить совместный интерконнектор с Болгарией для импорта природного газа из других источников в Сербию, заявил сегодня журналистам президент Сербии Александар Вучич во время церемонии закладки фундамента газопровода между Сербией и Болгарией в городе Костинброд вблизи Софии.

«Благодаря этому мы сможем импортировать больше газа. Не забывайте, что нам понадобится больше газа. Болгария очень надежная страна, и у нас никогда не было с ней проблем. Это большие инвестиции, нами выделено 93 млн евро», - сказал Вучич о важности проекта.

Президент Сербии отметил, что они инвестировали значительные средства в энергетику: «Мы выделили много средств. Это было важно для развития экономики. Это также дало нам достаточно электроэнергии на зиму, у граждан нет проблем. У нас цены на газ и электроэнергию одни из самых низких в Европе».

Президент Сербии также коснулся переговоров с Азербайджаном о закупке природного газа: «Если мы сможем сразу договориться с Азербайджаном, это будет хорошо для нас. Наша промышленность растет, наше потребление растет. Мы потребляем все больше и больше газа, Сербия проводит реиндустриализацию, в отличие от других европейских стран, нам потребуется больше газа».

Вучич добавил, что ведет переговоры с азербайджанской стороной о поставках газа: «Азербайджанская сторона настаивает на долгосрочных контрактах. Но нам нужно знать цены и механизмы, чтобы мы могли их сравнить, и, может быть, договориться».

Он отметил, что новый газопровод соединит Сербию с Болгарией, Грецией и другими странами ЕС и позволит закупать природный газ в Азербайджане.