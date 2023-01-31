Состоялось открытие филиала банка ABB в историческом здании Баку

После завершения ремонтно-строительных работ возобновил свою деятельность Центральный филиал банка ABB, расположенный в известном историческом здании банка по адресу: ул. Г.З. Тагиева, 3, построенном в начале XX века.

На церемонии открытия, состоявшейся 30 января был продемонстрирован короткометражный фильм, благодаря которому был совершен краткий экскурс в историю здания. Посетители мероприятия ознакомились с музейным историческим уголком АВВ, где размещены интересные экспонаты, посвященные различным периодам банковской деятельности. Также была предоставлена возможность ознакомиться с условиями, созданными в филиале с целью обеспечения высочайшего уровня обслуживания клиентов.

Фундамент здания, в котором располагается Центральный филиал банка АВВ, был заложен в 1903 году. Изначально данная постройка предназначалась для ведения банковской деятельности, поэтому на фасаде здания в камне вырезана надпись «Банкъ» и изображение Меркурия, который, согласно древнеримской мифологии, является богом-покровителем торговли, прибыли и обогащения. С 1905 года в здании функционировало отделение Бакинского Северного банка, дочернего банка группы «Societe Generale». В период с 1910 по 1920 годы здесь размещалось Бакинское отделение «Банка Россия-Азия», считавшегося в то время крупнейшим банком страны. После 1924 года в здании размещалась одна из касс бывшего Госбанка СССР в Баку.

Далее, с 50-х годов прошлого века в здании находился Коммунальный земледельческо-строительный банк. В 60-е годы отдельные части здания использовались другими предприятиями. Позже в здании функционировала Бакинская контора одного из банков СССР.

С момента создания банка АВВ 10 января 1992 года в здании начал действовать головной офис банка. С 1995 года в здании банка началось обслуживание клиентов в качестве Центрального филиала АВВ.

Постановлением Кабинета министров Азербайджанской Республики от 2 августа 2001 года здание взято под охрану государства как исторический памятник культуры национального значения. В рамках проекта по трансформации филиалов АВВ прошла полная реконструкция и модернизация здания с сохранением исторического интерьера и экстерьера.

Аббас Ибрагимов, председатель правления банка ABB, рассказал об историческом значении здания: «Это здание создает единство между прошлым и будущим. Открытие этого филиала и его реконструкция с полной сохранностью исторического наследия являются свидетельством обновленной концепции наших офисов обслуживания. Для ABB это является началом новых успехов».

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах АВВ можно получить в филиалах и отделениях банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице банка в социальной сети Facebook.