В Азербайджане арестован директор школы

31 января 2023 года И.Джахангиров был привлечен к уголовной ответственности в качестве обвиняемого по статьям УК 178.2.2, 178.2.3, 178.2.4, 179.2.2,179.2.3,179.2.4, 308.1 и 313 (по итогам проверки, проведенной в прошлом году в этой школе Министерством финансов и в связи с обманом граждан, за получение от них крупных сумм денег под предлогом приема на работу).

На основании представления прокурора Масаллинского района районный суд избрал в его отношении меру пресечения в виде ареста.

Отметим, что Джахангиров работал директором средней школы имени Ф.Ханджанова села Мусакюче с 2016 года.