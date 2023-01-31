Зурабишвили о выводе российских войск из Грузии

Будущее дипломатическое урегулирование полномасштабной войны России против Украины должно также включать вопрос вывода российских войск с оккупированных грузинских территорий, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью Bloomberg.

«Россия должна запомнить, где проходят ее границы. Вопрос Грузии должен обсуждаться, потому что никто не должен думать, что эта война может быть решена без отступления России со всех оккупированных территорий», - отметила Зурабишвили.

По мнению Зурабишвили, решающее поражение президента России Владимира Путина в Украине быстро приближается, и «Россия уже практически проиграла битву, если не полностью войну».