Министр обороны Германии Борис Писториус прокатился на танке Leopard 2A6, партия которых будет поставлена Украине этой весной. Соответствующие кадры появились в официальном аккаунте Бундесвера в соцсетях.

Leopard 2 - основной боевой танк Бундесвера. Также он состоит на вооружении Австрии, Венгрии, Польши, Турции, Норвегии, Швеции, Швейцарии, Испании, Дании, Греции, Финляндии.

Напомним, что Украина ожидает получения 140 западных танков, включая Leopard 2. Также Киеву поставят танки Challenger 2, M1 Abrams и Leclerc.