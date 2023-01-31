Мамед Эфендиев, отдел экономики 21:42

Снижение зависимости экономики от энергетического сектора объявлено в Азербайджане важной задачей: о ней регулярно говорят на протяжении уже многих лет. Для достижения данной цели в стране реализуется ряд госпрограмм, а из госбюджета выделяются миллиардные субсидии. Однако прошлогодние показатели экспорта свидетельствуют о том, что Азербайджан не добился серьезных результатов в диверсификации экономики и устранении зависимости от нефтегазового сектора. Правда, доля нефти и газа снизилась в доходах бюджета: в прошлом году на них пришлось чуть меньше половины от общей суммы. Раньше эта цифра была намного выше.

Однако не всё так радужно в экспорте. Статистический отчет, подготовленный Госкомстатом по итогам прошлого года, показывает, что в 2022 году 92,01 процента экспорта Азербайджана пришлось на нефть и газ, а на ненефтяной сектор – лишь 7,99 процента. То есть, только 3 миллиарда из 38 миллиардов долларов не были получены за счет углеводородов. В 2021 году эта цифра составляла 2 миллиарда 713 миллионов долларов. Таким образом, ненефтяной экспорт Азербайджана увеличился за год почти на 300 миллионов долларов, или на 12 процентов. Однако следует учитывать, что одной из причин такого роста является инфляция. В прошлом году ненефтяной экспорт Азербайджана составил около 300 долларов (510 манатов) на человека. В концепции развития «Азербайджан 2020: взгляд в будущее», утвержденной правительством в 2012 году, отмечалось, что на рубеже десятилетий страна увеличит ненефтяной экспорт на душу населения до одной тысячи долларов. В структуре ненефтяного экспорта 2 миллиарда 846 миллионов пришлось на продукцию азербайджанского происхождения. Статистический анализ показывает, что 912 миллионов долларов ненефтяного экспорта Азербайджана приходится на сельскохозяйственную и агропромышленную продукцию. Наиболее прибыльным несырьевым сектором для страны стал экспорт фруктов и овощей. В прошлом году Азербайджан экспортировал данной продукции на 667 миллионов долларов.

Наибольший доход Азербайджану принесли помидоры (168 миллионов долларов). Стоит отметить, что, хотя Азербайджан экспортировал томатов примерно на четыре тысячи тонн меньше по сравнению с 2021 годом, страна заработала на 8 миллионов долларов больше по сравнению с тем же периодом. То есть и в этом случае увеличение экспорта в денежном выражении обусловлено ростом цен. Хурма в списке «самых прибыльных» заняла второе место. В прошлом году страна заработала на экспорте данного фрукта 113 миллионов долларов. По сравнению с 2021 годом экспорт хурмы из Азербайджана уменьшился на 27 тысяч тонн в объеме и на 12 миллионов долларов в стоимостном выражении. Третий самый прибыльный экспортный продукт страны в 2022 году — фундук. В течение года Азербайджан получил от продажи фундука за границу 111 миллионов долларов. Этот показатель находится примерно на уровне 2021 года. После экспорта фруктов и овощей самой доходной в ненефтяном секторе Азербайджана является продукция химической промышленности. За год она принесла Азербайджану 387 миллионов долларов. 210 миллионов долларов из них было обеспечено за счет экспорта азотных удобрений, еще 132 миллиона долларов пришлось на метанол. В 2021 году Азербайджан заработал на экспорте продукции химической промышленности 245 миллионов долларов. В прошлом году экспорт такой продукции принес дохода на 142 миллиона долларов, или на 60 процентов, больше. И здесь одной из основных причин также является рост цен.