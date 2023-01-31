В Украине резко ответили на идеи Грузии

Правительство Грузии ценой украинского народа хочет вернуть себе оккупированные Россией территории. В то же время грузинские власти издеваются над гражданином Украины Михаилом Саакашвили. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона.

«Сегодня я услышал заявление президента Грузии, которая считает, что мы будем подписывать с Россией какие-то мирные соглашения. Что-то там намечтала себе, что мы должны включить туда ту часть Грузии, которую оккупировала РФ в 2008 году. Но, когда я, выступая в марте, говорил братьям-грузинам, что давайте помогайте и будем вместе работать, то Грузия в лице этих же лиц отмолчалась, еще и сделала замечание, что я лезу в их дела», - рассказал он.

Секретарь СНБО напомнил, что грузины удерживают в тюрьме Саакашвили, который является гражданином Украины.

«А теперь хочет прицепиться к нашей победе и считает, что так нужно. Может так и нужно, но надо по-человечески относиться к нашим гражданам. Хочу напомнить, что гражданин нашей страны Саакашвили находится в тюрьме, и имели бы хоть какое-то уважение не издеваться, а отпустить нашего гражданина в Киев», - заявил он.

При этом Данилов добавил, что «не понимает, в каком мире живут грузины».

«Я не знаю, в каком мире они живут. С одной стороны, они хотят нашей кровью вернуть себе землю, а с другой стороны они издеваются над нашими гражданами. Это недопустимо просто», - заявил он.