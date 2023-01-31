Россияне обстреляли Черниговскую область, есть жертвы
В среду, 1 февраля 2023 года, российские войска обстреляли Черниговскую область. Мина попала в погреб частного дома, погибли трое местных жителей, еще один ранен.
Как сообщает Оперативное командование «Север», под обстрел российской армии попал населенный пункт Елино.
«В результате попадания мины (120 мм) в погреб частного дома погибли трое местных жителей. Один - получил ранение и доставлен в лечебное учреждение», - говорится в сообщении.
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