США могут поставить Украине дальнобойные бомбы
Соединённые Штаты могут в пятницу, 3 февраля, объявить о новом пакете военной помощи Украине, в который войдут бомбы дальнего радиуса GLSDB, пишет газета The Wall Street Journal.
Отмечается, что данные снаряды имеют радиус действия в 94 мили (151,3 км).
Ранее СМИ писали, что США готовят пакет военной помощи Украине на сумму $2,2 млрд. В него впервые могут войти ракеты большей дальности.
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