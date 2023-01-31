Представитель Госдепа прибыла в Азербайджан

Советник заместителя государственного секретаря США по энергетической дипломатии Лора Лохман 1 февраля посетила Азербайджан для проведения встреч с представителями правительства и участия в IX заседании Совета министров Южного газового коридора, сообщили в посольстве США в Азербайджане.

Лохман возглавляет группу энергетической дипломатии в Бюро энергетических ресурсов Государственного департамента.

Она обсудит поддержку США энергетических проектов Азербайджана, а также важность Азербайджана в содействии стабилизации энергетической безопасности Европы, включая Южный газовый коридор.

Визит американского дипломата продлится до 4 февраля.