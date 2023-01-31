В Баку поезд сбил мужчину

В Баку 42-летний мужчина погиб на железнодорожных путях, сообщает пресс-служба ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

Отмечается, что 1 февраля, в 19:15, на 32 км ветки Абшерон - Пута житель поселка Локбатан Заур Джавадов 1981 года рождения внезапно выскочил на пути перед находившимся в движении грузовым поездом, принадлежащим ЗАО.

«К сожалению, несмотря на то, что машинист осуществил экстренное торможение, спасти жизнь этому человеку не удалось. В настоящее время представители ведомства вместе с сотрудниками правоохранительных органов находятся на месте происшествия. Проводится расследование», - говорится в информации.