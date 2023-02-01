Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время выступления на Атлантическом совете в Вашингтоне призвал Соединенные Штаты предоставить Украине все виды вооружений, которые она просит, включая самолеты, танки и дальнобойную артиллерию.

«Я умоляю вас придерживаться логики ваших действий и дать украинцам инструменты для того, чтобы они завершили эту работу. Дайте им дальнобойные артиллерийские системы, дайте им танки, самолеты, потому что у них есть план. Они знают, что им нужно делать», - подчеркнул бывший глава правительства Британии.

Он призвал США обеспечить Украину всем необходимым для того, чтобы вернуть контроль над «сухопутным коридором» вдоль азовского побережья, который сейчас используют российские войска.

«Если они (Вооруженные силы Украины) вернут эти территории - что они способны сделать и имеют план для этого, – если они вернут Мелитополь, Бердянск, Мариуполь, восстановят контроль над этими территориями, для Путина это будет означать, что игра окончена», - подчеркнул Джонсон.