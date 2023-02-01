Президент Румынии завтра прибудет в Баку

Как пишет румынская пресса, в рамках визита Йоханнис будет проводить консультации по вопросам развития двусторонних отношений, а также сотрудничества в таких областях, как энергетика, транспорт, торговля, инвестиции, цифровизация, сельское хозяйство, образование и культура.

Кроме того, глава румынского государства примет участие в заседании Консультативного совета Южного газового коридора.