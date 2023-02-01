Состоялась встреча министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии ФОТО; ВИДЕО
В турецком городе Сарыкамыше состоялась встреча министров обороны Турции, Азербайджана и Грузии Хулуси Акара, Закира Гасанова и Джуаншера Бурчуладзе, сообщает Минобороны Турции.
Отметим, что 1 февраля министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов прибыл с визитом в Турцию по приглашению министра национальной обороны этой страны Хулуси Акара.
В ходе визита планируется участие генерал-полковника З.Гасанова в «Дне высокопоставленного наблюдателя», который состоится в рамках проводимых в братской стране международных «Зимних учений - 2023».