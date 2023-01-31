Япония выделила миллионы долларов на восстановление Украины

Правительство Японии выделило 170 млн долларов США на восстановительные работы в Украине. Средства будут направлены на реализацию проектов экстренного восстановления, в частности, на восстановление критической инфраструктуры, сообщают украинские СМИ.

«Безусловным приоритетом на этом этапе является восстановление критической инфраструктуры, необходимой для обеспечения базовых потребностей граждан. Это необходимый шаг для возвращения украинцев в свои дома и поддержки экономического развития в регионах», - сказал заместитель премьер-министра по восстановлению Украины Александр Кубраков.