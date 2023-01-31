Россияне пытаются прорвать оборону украинских войск

Российские войска пытаются прорвать оборону Вооруженных сил Украины на востоке страны, на этом участке фронта «продолжаются тяжелые бои», сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр в своем телеграм-канале.

В частности, она рассказала о попытках противника расширить географию наступательных действий на Лиманском направлении. Наступление также ведется в районе Бахмута, Авдеевки и на Новопавловском направлении, несмотря на большие потери в российской армии.

Цель России - захват всей территории Донецкой и Луганской областей, отметила замглавы украинского оборонного ведомства. По словам Маляр, украинские военные противостоят врагу, имеющему преимущество в численности личного состава и количестве вооружения. Несмотря на это, украинские бойцы защищают каждый сантиметр территории Украины.

«Отбивают атаки врага и пытаются удержать оборону», - сообщила замминистра и подчеркнула, что каждый день такого сопротивления лишает россиян возможности рассредоточить силы, наносит им урон в живой силе и военной технике, а также приближает победу Украины.