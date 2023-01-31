Вучич готов принять план ЕС по Косово
Президент Сербии Александр Вучич готов принять план ЕС по Косово, ему осталось убедить в необходимости его поддержки политическую элиту и население страны, пишут зарубежные СМИ.
Как сообщается, сербский президент 2 февраля выступит в парламенте. Это событие в стране уже назвали «историческим».
Принятие плана, по информации СМИ, позволит стране избежать санкций Запада. Но сам Александр Вучич рискует в этом случае лишиться поддержки большинства сербов, а также испортить отношения с Россией, выступающей против признания независимости Косово.