Леонид Швец, автор haqqin.az, Киев 01:06

В первый день февраля украинское информационное пространство одна за другой взрывали информационные бомбы, каждой из которой в иное время хватило бы долгий резонанс. Правоохранительные органы пришли с обысками к еще недавно одному из богатейших людей Украины и «политическому отцу» Зеленского – Игорю Коломойскому. Обыски прошли также у экс-министра внутренних дел Арсена Авакова и у влиятельного киевского застройщика Вадима Столора, у руководителей Киевской налоговой службы. Подозрение было вручено экс-главе Министерства энергетики и угольной промышленности Украины Игорю Насалику и двум нынешним топ-чиновникам Минобороны, отвечающим за закупки. Все «пострадавшие» проходят по разным делам.

В тот же день Кабмин Украины уволил руководство двух важнейших государственных служб: налоговой и таможенной. Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил, что «это только первый этап комплексной и системной работы… Каждый преступник, который осмеливается вредить Украине, особенно в условиях войны, должен четко осознать – мы наденем наручники». Генеральный прокурор Андрей Костин тоже прокомментировал небывалую активность правоохранительных органов: «Мой сигнал всем чиновникам на всех уровнях, где бы они ни были: возвращения к прошлым временам не будет. Украина идет европейским путем и не свернет с него». Этому следственному натиску предшествовала волна увольнений, прошедшая в двадцатых числах января. Тогда лишились своих постов влиятельный заместитель главы президентского офиса Кирилл Тимошенко и замгенпрокурора Алексей Симоненко, а также четверо глав регионов. Был уволен и пятый, глава Киевской областной госадминистрации Алексей Кулеба, но он в отличие от коллег отправился на повышение, на место Кирилла Тимошенко.

На Банковой не только не скрывают, а открыто заявляют, что чистка власти только начинается, и впереди новые отставки, а порой и уголовные дела. Владимиру Зеленскому до войны неоднократно предъявляли претензии, что он не проявляет решительности в борьбе с коррупцией и непомерным влиянием олигархата. Его партия «Слуга народа» шла на выборы с многообещающим лозунгом «Придет весна – сажать будем», но прошло две весны, а ничего сколько-нибудь примечательного в этой общественно чувствительной сфере не происходило. Как и в отношениях с Россией, во внутренних делах молодой президент попытался сначала все решить миром и согласием. Из этого ни в первом, ни во втором случаях ничего не вышло. В частности, Зеленский довольно резко разошелся с Коломойским, который прямолинейно попытался конвертировать свою прежнюю доверительную связь со своим протеже, которому он, собственно, и навязал идею о походе в большую политику. Не сразу, но пришлось покинуть пост министра внутренних дел Арсену Авакову, который поначалу удержался во власти, обеспечив нейтралитет своего ведомства во время президентских и парламентских выборов.

В ноябре 2021 года был принят закон, направленный против влияния олигархов на украинскую политику, и он рассорил президента с весьма могущественными людьми, которые объединили свои усилия, чтобы «поставить мальчишку на место». Началась кампания против Зеленского, которую пытались вести под призывы импичмента. Ведущую роль играли Ринат Ахметов, самый богатый человек страны, и очень не бедный бывший президент Петр Порошенко, обладавшие немалым информационным ресурсом. И еще неизвестно, чем бы их параллельные, а порой совместные усилия увенчались бы, если бы не началась война. Неимоверное испытание, которому подверглась Украина, Зеленский выдержал и продолжает выдерживать с неожиданной практически для всех стойкостью. Он сумел организовать убедительное сопротивление превосходящему по всем компонентам противнику и в короткие сроки подключил мощную международную поддержку. В условиях войны никто не решился в открытую продолжать политическое противостояние, и Ахметов, и Порошенко активно занялись волонтерской поддержкой.