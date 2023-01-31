Украина и Франция подписали меморандум о системах ПВО
Министр обороны Украины Алексей Резников и министр обороны Франции Себастьен Лекорню подписали меморандум с Thales Group о поставке радиолокационных систем GM 200 для противовоздушной обороны Украины.
«Вместе с моим французским коллегой Себастьяном Лекорню подписали меморандум с Thales Group о поставке радаров MG-200 для ПВО Украины. Это оборудование поможет нам обнаруживать вражеские дроны и ракеты, в том числе баллистические. Наше небо будет защищено от смертоносных атак России», - написал Резников в социальных сетях по итогам встречи.