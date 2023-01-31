Дмитрий Рой, автор haqqin.az 02:15

Русскоязычные читатели haqqin.az не очень любят материалы, связанные с Китаем. «Какие-то они мутные», - написал недавно один из читателей. Понять можно – мы настолько различны с китайцами ментально, нам настолько непонятна их политическая философия и отношение к международным делам, что поневоле возникает неприятие действий Пекина. Но вот насколько это оправданно в отношении страны, владеющей почти 20% мирового ВВП и 40 процентами международных перевозок – думаю, для подчеркивания значимости Китая в мире двух этих показателей достаточно – каждый решает сам для себя. Научиться хотя бы немного понимать Китай – обязательное в XXI веке условие для тех, кто хочет разобраться в международных отношениях. Впрочем, американцам тоже надо этому учиться.

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время предстоящего визита в Китай 5-6 февраля обсудит с руководством КНР ситуацию вокруг Украины, а также вопросы, касающиеся возобновления работы ряда двусторонних механизмов. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Еще в ноябре 2022 года на Бали во время встречи президента США Джо Байдена и главы КНР Си Цзиньпина стороны договорились о встрече их представителей. Чтобы понять, есть ли какие-либо двусторонние механизмы, которые могут быть восстановлены. Вашингтон решил сделать шаг навстречу Пекину первым. Возобновление работы ряда двусторонних механизмов – вопрос, конечно, важный, поскольку охватывает все сферы американо-китайских отношений, находящихся сегодня далеко не в лучшем виде. И, говоря откровенно, большей частью по вине Вашингтона, который в последние годы так и стремится ущипнуть Пекин побольнее: то бабушку Пелоси на Тайвань отправит, то с китайским шпионажем начинает бороться, то с китайскими высокими технологиями.

Но главное для Белого дома сейчас не это, а позиция Китая в отношении Украины. Точнее, называя вещи своими именами, имеющего мало смысла топтания российской армии в украинской земле. Особенно – накануне визита Председателя Си в Москву. В Белом доме, вопреки логике и реальному положению дел, продолжают опасаться того, что Пекин окажет поддержку Москве. А вслед за американской администрацией об этом твердят комментаторы и наблюдатели. Но какие факты они приводят в подтверждение этих опасений? Да никаких. Разве что упрекают Пекин в том, что он открыто не осуждает Москву за агрессию и возлагает вину за эскалацию напряженности в мире на Запад. И кто-то считает это достаточным основанием для того, чтобы говорить о «поддержке» Пекином Москвы? Реально? А что, Китай признал российским Крым и тем более Запорожье? Что, Пекин, как Иран, предоставил Москве конкретную военную помощь? Ничего этого нет и в помине. Более того, Китай де-факто присоединился к санкциям против российского финансового сектора – крупнейшие государственные банки КНР, такие как Bank of China, ICBC, China Construction Bank и ряд других наотрез отказываются принимать платежи от банков из РФ, попавших под блокирующие санкции.