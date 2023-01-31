Что Вашингтону надобно от Китая, а Пекину - от Москвы? наша аналитика
Русскоязычные читатели haqqin.az не очень любят материалы, связанные с Китаем. «Какие-то они мутные», - написал недавно один из читателей. Понять можно – мы настолько различны с китайцами ментально, нам настолько непонятна их политическая философия и отношение к международным делам, что поневоле возникает неприятие действий Пекина.
Но вот насколько это оправданно в отношении страны, владеющей почти 20% мирового ВВП и 40 процентами международных перевозок – думаю, для подчеркивания значимости Китая в мире двух этих показателей достаточно – каждый решает сам для себя. Научиться хотя бы немного понимать Китай – обязательное в XXI веке условие для тех, кто хочет разобраться в международных отношениях. Впрочем, американцам тоже надо этому учиться.
Госсекретарь США Энтони Блинкен во время предстоящего визита в Китай 5-6 февраля обсудит с руководством КНР ситуацию вокруг Украины, а также вопросы, касающиеся возобновления работы ряда двусторонних механизмов. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Еще в ноябре 2022 года на Бали во время встречи президента США Джо Байдена и главы КНР Си Цзиньпина стороны договорились о встрече их представителей. Чтобы понять, есть ли какие-либо двусторонние механизмы, которые могут быть восстановлены. Вашингтон решил сделать шаг навстречу Пекину первым.
Возобновление работы ряда двусторонних механизмов – вопрос, конечно, важный, поскольку охватывает все сферы американо-китайских отношений, находящихся сегодня далеко не в лучшем виде. И, говоря откровенно, большей частью по вине Вашингтона, который в последние годы так и стремится ущипнуть Пекин побольнее: то бабушку Пелоси на Тайвань отправит, то с китайским шпионажем начинает бороться, то с китайскими высокими технологиями.
Но главное для Белого дома сейчас не это, а позиция Китая в отношении Украины. Точнее, называя вещи своими именами, имеющего мало смысла топтания российской армии в украинской земле. Особенно – накануне визита Председателя Си в Москву. В Белом доме, вопреки логике и реальному положению дел, продолжают опасаться того, что Пекин окажет поддержку Москве. А вслед за американской администрацией об этом твердят комментаторы и наблюдатели.
Но какие факты они приводят в подтверждение этих опасений? Да никаких. Разве что упрекают Пекин в том, что он открыто не осуждает Москву за агрессию и возлагает вину за эскалацию напряженности в мире на Запад. И кто-то считает это достаточным основанием для того, чтобы говорить о «поддержке» Пекином Москвы? Реально?
А что, Китай признал российским Крым и тем более Запорожье? Что, Пекин, как Иран, предоставил Москве конкретную военную помощь? Ничего этого нет и в помине. Более того, Китай де-факто присоединился к санкциям против российского финансового сектора – крупнейшие государственные банки КНР, такие как Bank of China, ICBC, China Construction Bank и ряд других наотрез отказываются принимать платежи от банков из РФ, попавших под блокирующие санкции.
Да, российская агрессия в Украину отчасти выгодна Китаю. Но – именно агрессия и увязание Москвы в этом конфликте, а не ее победа в нем. Западные санкции привели к тому, что российскую нефть и газ, древесину, редкоземельные металлы и другие ресурсы Китай приобретает сейчас буквально по бросовым ценам, что бюджету РФ на пользу явно не идет, так, позволяет барахтаться.
А в Россию Китай поставляет продукцию высокого передела. Достаточно вспомнить историю с российским автомобилем «Москвич», который на деле представляет собой сборку из китайских на сто процентов деталей, а из российского там только шильдики «сделано в России». Да и то – штампуют их в Китае.
Все крупные проекты с Россией в авиастроении свернуты. Сотрудничество в технологической сфере практически замерло. Отношения Пекина и Москвы сегодня укладываются в незатейливую форму – «сырье в обмен на потребительские товары», что мало отличается от торговли колониальных времен, когда за зеркала, бусы и котлы у аборигенов покупали дорогие золото, меха и земли.
Пережив раздражение от того, что Путин проигнорировал мнение товарища Си Цзиньпина о ненужности вторжения в Украину, пережив шок от неудач там «второй армии мира», Пекин выбрал свою позицию: конфликт пусть идет, но, во-первых, китайской помощи в нем Москва не получит. А, во-вторых, желательно, чтобы он шел подольше, поскольку увязающая в нем Москва – крайне удобный для Китая партнер для закабаления.
Цинично? Да, но это политика. От которой Китай отказываться не намерен. Как не намерен и вступать с Вашингтоном в конфликт из-за Москвы. В конце концов, США и связи с их экономикой значат для китайцев намного больше, чем какие-то северные лаоваи, решившие поиграть в большую политику самостоятельно. И это они постараются объяснить Блинкену во время его визита.