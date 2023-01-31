Отдел информации 03:23

Европа не полностью вышла из энергетического кризиса, все еще остаются политические риски. К тому же, дестабилизирующим фактором в регионе, который может создать угрозу для поставок азербайджанского газа в Европу является беглый армянский миллиардер Рубен Варданян. Об этом пишет влиятельное американское издание Forbes. Варданян грабит принадлежащие Азербайджану золотые, медные и молибденовые рудники. По мнению старшего научного сотрудника Jamestown Foundation Януша Бугайски, Варданян пытается дестабилизировать обстановку и манипулировать ею с помощью фиктивных цифр.

Издание выражает убежденность, что несмотря на смягчение последствий энергетического кризиса, перед Европой все еще стоят определенные вызовы в этой сфере. Как отмечается, Иран является одной из главных угроз для азербайджанских энергопоставок в Европу. "У Тегерана есть свои проблемы с Азербайджаном. Во-первых, Иран не может смирится с наличием тесных дипломатических отношений Азербайджана с Израилем. Кроме того, согласно анализу Jamestown Foundation, опубликованному осенью, Тегеран против открытия Зангезурского коридора, который будет пересекать территорию, соединяющую Иран и Армению. На прошлой неделе Корпус стражей исламской революции опубликовал "видео-предупреждение" Азербайджану — ролик с детьми в военной форме, стоящими на границе с иранскими флагами", - пишет издание. В статье особо упоминается теракт, совершенный 27 января в посольстве Азербайджана в Иране.