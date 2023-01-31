Влиятельный Forbes о двух главных угрозах Азербайджану: Варданян и Иран они о нас
Европа не полностью вышла из энергетического кризиса, все еще остаются политические риски.
К тому же, дестабилизирующим фактором в регионе, который может создать угрозу для поставок азербайджанского газа в Европу является беглый армянский миллиардер Рубен Варданян. Об этом пишет влиятельное американское издание Forbes.
Варданян грабит принадлежащие Азербайджану золотые, медные и молибденовые рудники. По мнению старшего научного сотрудника Jamestown Foundation Януша Бугайски, Варданян пытается дестабилизировать обстановку и манипулировать ею с помощью фиктивных цифр.
Издание выражает убежденность, что несмотря на смягчение последствий энергетического кризиса, перед Европой все еще стоят определенные вызовы в этой сфере.
Как отмечается, Иран является одной из главных угроз для азербайджанских энергопоставок в Европу.
"У Тегерана есть свои проблемы с Азербайджаном. Во-первых, Иран не может смирится с наличием тесных дипломатических отношений Азербайджана с Израилем. Кроме того, согласно анализу Jamestown Foundation, опубликованному осенью, Тегеран против открытия Зангезурского коридора, который будет пересекать территорию, соединяющую Иран и Армению. На прошлой неделе Корпус стражей исламской революции опубликовал "видео-предупреждение" Азербайджану — ролик с детьми в военной форме, стоящими на границе с иранскими флагами", - пишет издание.
В статье особо упоминается теракт, совершенный 27 января в посольстве Азербайджана в Иране.
"Главный экономист Института международных финансов Робин Брукс отмечает, что падение цен является неоднозначным сигналом для Европы. Пока еще существует «энергетический шок», если не кризис, написал Брукс на своей странице в Twitter. Цены на электроэнергию выше в некоторых странах, в частности, в Германии, которая является ведущей страной европейской экономики. Европейский союз довольно успешно исключил российскую нефть и газ из своей энергетической матрицы, хотя некоторые обьемы газа все еще поставляются по трубопроводу «Турецкий поток» и в виде сжиженного природного газа (СПГ). Часть российской нефти поступает через перевалку. Для замещения этих обьемов созданы новые энергетические альянсы с Катаром, Египтом, Азербайджаном (природный газ) и США", - умозаключает Forbes.
США заменили часть поставок природного газа из России за счет сжиженного природного газа. Для этого нужны терминалы СПГ, которых Европе нужно больше, но их достаточно, чтобы превратить США в своего основного поставщика СПГ. По данным Управления энергетической информации, в первом квартале 2022 года США стали крупнейшим в мире экспортером СПГ благодаря Европе.
Тем не менее, цены на СПГ выше, чем трубопроводный газ, поэтому, как пишет издание, ЕС вынужден искать дешевый трубопроводный газ из других источников.
"Раньше российский газ составлял около 40% от общего объема газа, импортируемого европейскими странами, и 60% импорта газа Германии. Согласно отраслевым оценкам, за последние 20 лет ЕС увеличил закупки российского газа на 150%. Азербайджанский газ стал решением энергетической проблемы Европы прошлым летом. Страна уже поставляет нефть и газ в Австрию, Болгарию, Германию, Грецию, Италию, Испанию, Ирландию, Португалию, Румынию, Хорватию и Чехию. В 2022 году объем поставок азербайджанского газа в ЕС достиг 12 миллиардов кубометров, а к 2027 году страна удвоит импорт природного газа. Азербайджан уже «спас Италию от деиндустриализации», заявил глава Института международных политических исследований DataLab Маттео Вилья, подчеркнув важность Трансадриатического трубопровода", - отмечают авторы аналитической статьи.