В ночь на 2 февраля на горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана поступила информация о взрыве в пятиэтажном жилом доме в Насиминском районе Баку.

Как сообщает пресс-служба МЧС, к месту происшествия были привлечены силы Насиминской районной пожарной части Государственной противопожарной службы. В ходе оценки оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что взрыв, который, по предварительной версии, повлек за собой возгорание в результате утечки бытового газа, произошел в двухкомнатной квартире общей площадью 45 кв.м на первом этаже пятиэтажного жилого дома.

Во время происшествия из-за воздействия взрывной волны в одной из комнат квартиры вылетела оконная рама, в результате пожара частично сгорели диван и кресло, деформировался кондиционер. Ожоги получил гражданин, проживающий в квартире в качестве арендатора. В результате взрыва пострадали две машины, припаркованные возле здания.