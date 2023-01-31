В ISW рассказали о планах Путина
Президент России Владимир Путин, возможно, создает условия для дальнейших российских трансграничных рейдов в северо-восточные районы Украины в попытке продолжить информационные операции внутри страны и прижать украинскую армию к северным приграничным районам, говорится в очередной сводке Института изучения войны (ISW).
Эксперты напоминают, что Путин провел 1 февраля совещание, на котором обсуждалось восстановление инфраструктуры в Крыму, Белгородской, Брянской и Курской областях после обстрелов со стороны Украины. Он отметил, что прекращение обстрелов - задача российского Минобороны.
Акцент Путина на опасности украинских обстрелов приграничных регионов, вероятно, преследует двойную цель, отмечается в сводке. Он продолжает информационную операцию, цель которой - представить войну в Украине как угрозу для российских граждан, чтобы заручиться внутренней поддержкой затяжной войны, а также создать условия для эскалации трансграничных рейдов, чтобы отвлечь и рассеять украинские силы, прижав их к северо-восточным пограничным районам.
По мнению экспертов ISW, российское вторжение из Беларуси крайне маловероятно, а продолжающаяся информационная операция по прижатию украинских войск к северной границе, похоже, терпит неудачу. Угроза трансграничных рейдов из Белгородской, Брянской и Курской областей на север и северо-восток Украины, вероятно, является попыткой заставить Киев развернуть подразделения в этих областях для защиты от подобных атак, тем самым рассредоточив украинские войска перед вероятным российским наступлением в ближайшие месяцы.