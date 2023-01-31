В ISW рассказали о планах Путина

Президент России Владимир Путин, возможно, создает условия для дальнейших российских трансграничных рейдов в северо-восточные районы Украины в попытке продолжить информационные операции внутри страны и прижать украинскую армию к северным приграничным районам, говорится в очередной сводке Института изучения войны (ISW).

Эксперты напоминают, что Путин провел 1 февраля совещание, на котором обсуждалось восстановление инфраструктуры в Крыму, Белгородской, Брянской и Курской областях после обстрелов со стороны Украины. Он отметил, что прекращение обстрелов - задача российского Минобороны.