В Пентагоне не верят в возможность Украины отвоевать Крым
Украина не сможет отвоевать Крым «в ближайшем будущем», заявили высокопоставленные чиновники Минобороны США на секретном брифинге, пишет Politico со ссылкой на осведомленные источники.
По их словам, Пентагон не верит в то, что Украина будет обладать возможностями, чтобы вытеснить российские войска с полуострова, который Москва аннексировала в 2014 году. Еще один собеседник издания отметил, что успех наступления ВСУ на Крым не гарантирован.
Докладчиками на секретном брифинге были заместитель помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии Лаура Купер, а также начальник оперативного отдела Объединенного штаба генерал-лейтенант Дуглас Симс. Официальный представитель Пентагона отказался комментировать закрытое мероприятие.
Оценка докладчиков совпадает с мнением председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли. «Я по-прежнему утверждаю, что в этом году будет очень и очень сложно военным путем изгнать российские войска с каждой пяди оккупированной Россией территории Украины», – заявил Милли.
Ранее глава военной разведки Украины Кирилл Буданов пообещал вернуть Крым летом 2023 года. «Крым нам вернут. Я вам больше скажу: все это началось в Крыму в 2014 году, там все и закончится», – сказал он в интервью The Washington Post. По его словам, Кремль не применит ядерное оружие в случае возвращения Киевом полуострова. «Россия – это страна, от которой можно многого ожидать, но не откровенного идиотизма. Извините, но этого не произойдет. Нанесение ядерного удара приведет не только к военному поражению России, но и к краху России. И они очень хорошо это знают», – заявлял Буданов.