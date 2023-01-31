В Пентагоне не верят в возможность Украины отвоевать Крым

По их словам, Пентагон не верит в то, что Украина будет обладать возможностями, чтобы вытеснить российские войска с полуострова, который Москва аннексировала в 2014 году. Еще один собеседник издания отметил, что успех наступления ВСУ на Крым не гарантирован.

Докладчиками на секретном брифинге были заместитель помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии Лаура Купер, а также начальник оперативного отдела Объединенного штаба генерал-лейтенант Дуглас Симс. Официальный представитель Пентагона отказался комментировать закрытое мероприятие.

Оценка докладчиков совпадает с мнением председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли. «Я по-прежнему утверждаю, что в этом году будет очень и очень сложно военным путем изгнать российские войска с каждой пяди оккупированной Россией территории Украины», – заявил Милли.

Ранее глава военной разведки Украины Кирилл Буданов пообещал вернуть Крым летом 2023 года. «Крым нам вернут. Я вам больше скажу: все это началось в Крыму в 2014 году, там все и закончится», – сказал он в интервью The Washington Post. По его словам, Кремль не применит ядерное оружие в случае возвращения Киевом полуострова. «Россия – это страна, от которой можно многого ожидать, но не откровенного идиотизма. Извините, но этого не произойдет. Нанесение ядерного удара приведет не только к военному поражению России, но и к краху России. И они очень хорошо это знают», – заявлял Буданов.