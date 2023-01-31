В Иране нашли виновного во взрывах на военных объектах

Предварительное расследование атаки на объект Минобороны Ирана в Исфахане показало, что ответственность за нападение несет Израиль. Об этом заявил постоянный представитель Исламской Республики при ООН Амид Саид Иравани, передало агентство ISNA.

"Результаты предварительного расследования говорят о том, что сионистский режим (имеется в виду Израиль) несет ответственность за террористическое нападение на объект Минобороны в городе Исфахан, действия этого режима нарушают международное право и осуждаются", - говорится в письме Иравани, направленном генеральному секретарю ООН и председателю Совета Безопасности организации.