В Баку напали с ножом на мать и дочь: девочка скончалась

В Баку мужчина напал с ножом на женщину и ее дочь-подростка, нанес им несколько ранений, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Согласно сообщению, 2 февраля около часа ночи в Сабунчинскую районную прокуратуру поступила информация о смерти 14-летней Гюнай Шадатовой в больнице на территории указанного района. В ходе предварительного расследования появились основания для подозрения в том, что некий Заур Бабаев нанес ножевые ранения Афсане Шадатовой (1980 г.р.) и ее несовершеннолетней дочери.

Возбуждено уголовное дело, проводится расследование.