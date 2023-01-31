Пашинян отбыл в Казахстан
Премьер-министр Армении Никол Пашинян отбыл с рабочим визитом в Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба армянского Кабмина.
В поездке его сопровождает супруга Анна Акопян.
В Алматы Пашинян примет участие в очередном заседании Евразийского межправительственного совета, а также в работе ежегодного форума Digital Almaty.
В свою очередь, пресс-служба правительства России сообщила, что в рамках заседания Евразийского межправсовета состоится встреча главы правительства РФ Михаила Мишустина и премьера Армении.