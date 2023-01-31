Минобороны Украины: Россия мобилизовала полмиллиона и готовит наступление

Российские войска могут отметить годовщину вторжения в Украину новым наступлением на востоке и юге страны, сказал министр обороны Украины Алексей Резников в интервью французскому телеканалу BFMTV.

«Мы не можем терять инициативу. Учитывая то, что россияне живут символикой, они могут что-то попробовать в районе 24 февраля. Мы не недооцениваем нашего врага», - сказал он.

По подсчетам Резникова, Россия мобилизовала примерно 500 тысяч солдат. «Официально заявляли о 300 тысячах, но когда мы видим войска на границах, то, по нашим оценкам, это значительно больше», - утверждает министр обороны Украины.

Ранее о планах российского Генштаба начать новое наступление в Украине в феврале или марте 2023 года сообщал Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.