Первый цифровой банк Азербайджана Birbank предлагает бесплатную дебетовую карту Birbank Cashback, которая дает своему обладателю множество преимуществ. Держатели данной карты имеют возможность получать различные бонусы за транзакции. Активные пользователи карты Birbank Cashback в январе заработали в среднем 55 манатов на бонусах.

Всего за январь юзеры Birbank получили кэшбэк в размере 3,8 млн манатов. Около 231 тыс. манатов из этой суммы приходится на кэшбэк (1%) от оплат за коммунальные услуги, связь, интернет и ТВ через Birbank. Сумма кэшбэка, заработанного за покупки в магазинах-партнерах Birbank, составила 220 000 манатов. 95% заработанного кэшбэка клиенты потратили на собственные нужды. Помимо кэшбэка, держатели карт Birbank Cashback могут в двойном размере возвращать часть НДС от покупок. В январе общий объем возмещенного НДС по платежам, осуществленным по этим картам, вырос на 27% и составил около 1,4 млн манатов.

Напомним, каждая разновидность карты Birbank предлагается в двух типах — дебетовая и карта рассрочки. Дебетовая карта Birbank Cashback дает держателю НДС-бонусы в двукратном размере и кэшбэк от 1,5% до 30% при безналичных оплатах, а также кэшбэк 1% за оплату коммунальных услуг, связи, интернета и ТВ через Birbank. За снятие наличных в банкоматах местных банков и переводы на любую банковскую карту внутри страны на сумму до 5000 AZN в течение месяца по дебетовым картам Birbank Cashback комиссия не взимается.

Карта Birbank Miles дает держателю возможность зарабатывать мили, которые можно обменять на билет любой авиакомпании. Владельцы дебетовой карты Birbank Miles могут снимать наличные в банкоматах Kapital Bank и переводить деньги на любую местную карту до 5000 AZN в течение месяца без комиссии. Для дебетовой карты Birbank Umico этот лимит составляет 4000 AZN.

Карта рассрочки Birbank имеет множество преимуществ, таких как: получение беспроцентной рассрочки (таксита) до 18 месяцев, льготный период до 63 дней при единовременных оплатах, удобное мобильное приложение для управления картой и бесплатная услуга SMS-оповещения. Карта Birbank имеет более 11 000 магазинов-партнеров по всей стране, и их количество постоянно растет.

Более подробную информацию о картах Birbank можно получить на сайте https://birbank.az, на Facebook или Instagram-странице карты, а также позвонив в Информационный центр 196. Для заказа карты скачайте приложение Birbank, отправьте SMS с текстом «1» на короткий номер 8196, напишите в WhatsApp по номеру (+994 50) 999 81 96 или обратитесь в центры Birbank.