Режиссер-азербайджанец объявил голодовку в иранской тюрьме

«Я останусь в этом состоянии пока, возможно, мое безжизненное тело не освободят из тюрьмы», - заявил Панахи.

В июле 2022 года Панахи был приговорен к 6 годам лишения свободы за «пропаганду, направленную против властей». В частности, ему было предъявлено обвинение в организации собраний и сговоре с целью совершения преступления против национальной безопасности.

11 июля Панахи задержали в здании иранской прокуратуры, куда он пришел для дачи показаний по делу другого режиссера - ранее арестованного Мухаммада Расулофа.

В марте 2010 года Панахи арестовали и осудили на 6 лет пребывания под домашним арестом за антиправительственную деятельность и участие в акциях протеста против официальных итогов выборов 2009 года. Ему запретили снимать кино и давать интервью в течение 20 лет. В домашних условиях режиссер снял картину «Это не фильм» (2011), показанную на кинофестивале в Каннах. В 2015 году его фильм «Такси» получил «Золотого медведя» Берлинского кинофестиваля, а также награду от Международной федерации кинопрессы (ФИПРЕССИ).