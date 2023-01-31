Армяне обвиняют российских миротворцев в спекуляциях
Российские миротворцы «наживаются на карабахской трагедии» (кавычки - ред.) и перевозят часть грузов за соответствующую плату, утверждает армянская газета «Грапарак».
В частности, издание пишет: «Нам стало известно, что некоторые миротворцы тоже начали наживаться на карабахской трагедии и перевозят часть грузов за соответствующую плату. Аппетит у них не маленький: с армянских бизнесменов, благотворителей, людей, пытающихся доставить товары первой необходимости населению Карабаха, за один грузовик берут до тысячи долларов. Сумма варьируется, берут от 20 тысяч драмов до нескольких сотен тысяч драмов в зависимости от цены и количества груза».