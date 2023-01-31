Азербайджанку выдвинули на Нобелевскую премию мира

Он назвал кандидатов, занимающих первые позиции в списке, и на первой строчке расположилась Мухаммеди.

Ее кандидатура вошла в шорт-лист, объявленный директором Института исследований проблем мира в Осло (PRIO) Хенриком Урдалом.

Кандидатура заместителя председателя Союза защиты прав человека из города Зенджан Южного Азербайджана Наргиз Мухаммеди выдвинута на Нобелевскую премию мира.

В 2022 году она была удостоена в Париже премии организации «Репортеры без границ» в категории «Отвага».

В настоящее время Мухаммеди находится под арестом в иранской тюрьме.