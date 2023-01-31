«Бомба за бомбу»: Северная Корея пригрозила США

Ситуация на Корейском полуострове накалилась до предела из-за США и их союзников. КНДР сможет ответить на военные угрозы своей «ошеломительной ядерной мощью», говорится в заявлении неназванного представителя МИД КНДР, опубликованном северокорейским Центральным телеграфным агентством (ЦТАК).

В заявлении подчеркивается, что ответ будет дан «по принципу «ядерная бомба за ядерную бомбу и тотальная конфронтация за тотальную конфронтацию». Представитель ведомства также заявил, что у КНДР есть «четкая стратегия противодействия США и их союзникам», и что северокорейские власти «не заинтересованы в диалоге с США», пока Вашингтон ведет «враждебную политику».

Чиновник добавил, что планы США дислоцировать на Корейском полуострове дополнительные стратегические ресурсы, в том числе истребители и бомбардировщики, создадут в регионе «огромный военный арсенал и еще более критическую зону боевых действий». Он дополнил, что КНДР не заинтересована «в каких-либо контактах или диалогах с США», пока страна продвигает вражескую политику по отношению к КНДР.

Комментарий северокорейского МИД был сделан после того, как глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США привержены обязательствам по сдерживанию КНДР, в том числе с использованием «ядерных возможностей».