Фон дер Ляйен и Боррель в Киеве ОБНОВЛЕНО
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель прибыл с визитом в Украину.
Об этом в своем Telegram-канале написал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
*** 11:36
Коллегия Европейской комиссии во главе с президентом Урсулой фон дер Ляйен прибыла в Киев для проведения совместного с украинским правительством заседания.
Об этом фон дер Ляйен написала в Twitter.
«Приятно вернуться в Киев в четвертый раз после вторжения России. В этот раз с моей командой комиссаров. Мы собрались здесь вместе, чтобы показать, что ЕС как никогда твердо поддерживает Украину. И для более глубокой поддержки и кооперации», - написала она.
Запись сопровождается фотографией с перрона железнодорожной станции в Киеве, где фон дер Ляйен встречают вице-премьер Украины Ольга Стефанишина и глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.
Good to be back in Kyiv, my 4th time since Russia‘s invasion.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 2, 2023
This time, with my team of Commissioners.
We are here together to show that the EU stands by Ukraine as firmly as ever.
And to deepen further our support and cooperation. pic.twitter.com/zf8fvoNKnG