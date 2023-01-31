Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель прибыл с визитом в Украину.

Об этом в своем Telegram-канале написал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

*** 11:36

Коллегия Европейской комиссии во главе с президентом Урсулой фон дер Ляйен прибыла в Киев для проведения совместного с украинским правительством заседания.

Об этом фон дер Ляйен написала в Twitter.

«Приятно вернуться в Киев в четвертый раз после вторжения России. В этот раз с моей командой комиссаров. Мы собрались здесь вместе, чтобы показать, что ЕС как никогда твердо поддерживает Украину. И для более глубокой поддержки и кооперации», - написала она.

Запись сопровождается фотографией с перрона железнодорожной станции в Киеве, где фон дер Ляйен встречают вице-премьер Украины Ольга Стефанишина и глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.