Нарышкин: Россия не хочет «вести войну до последнего украинца»

Россия не хочет вести войну «до последнего украинца» и считает жителей Украины «жертвами агрессивной политики блока НАТО», заявил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Его слова приводят российские СМИ.

«Если говорить о России, то, конечно же, мы не хотели бы вести войну до последнего украинца», – сказал Нарышкин.

По его словам, большая часть населения Украины – «это нормальные люди, которые хотят жить мирной жизнью, но эти люди стали и заложниками, и жертвами тоталитарного киевского режима и жертвами агрессивной политики блока НАТО».

Накануне спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла, что Россия готова к переговорам с Украиной: «Наша позиция четкая, внятная и прозрачная. Мы готовы к переговорам... без предварительных условий, которые там пытаются выставлять. Переговоры есть переговоры. Но если киевский режим будет готов к реальным переговорам. Мы этого не видим». По ее мнению, Вашингтон заинтересован в затягивании войны в Украине, а не в его завершении и поэтому он поставляет Киеву оружие.