Омбудсмен встретилась с Бахтияром Гаджиевым
Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева встретилась с арестованным активистом Бахтияром Гаджиевым и поинтересовалась его самочувствием, сообщили в аппарате омбудсмена.
Отмечается, что поступившие омбудсмену обращения от членов семьи Гаджиева и правозащитников были немедленно рассмотрены.
Бахтияр Гаджиев был задержан в связи с уголовным делом, возбужденным в Главном управлении полиции Баку по статьям 221 (хулиганство) и 289 (неуважение к суду) УК Азербайджана. Решением Хатаинского районного суда в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 1 месяц 20 дней. 21 января Хатаинский районный суд продлил срок ареста Бахтияра Гаджиева до 28 февраля 2023 года.