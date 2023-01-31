Москва заявила, что «новой Украиной» может стать Молдова добавлено видео
Запад рассматривает Молдову на роль «новой Украины».
Об этом в интервью российским СМИ заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Сейчас на эту роль приглядывают Молдову, прежде всего потому, что смогли поставить достаточно специфическими методами, далеко не свободно-демократическими, во главе страны президента, которая просто сама рвется в НАТО. Она (Майя Санду – ред.) имеет румынское гражданство, она готова объединяться с Румынией и вообще готова практически на все», - сказал глава МИД.