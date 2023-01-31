Лавров: Эскалация конфликта в Украине растет как снежный ком

Эскалация конфликта в Украине растет как снежный ком.

Об этом в интервью российским СМИ заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Все начиналось с поставок каких-то касок для военнослужащих Украины, затем появилось стрелковое оружие, сейчас уже говорят вовсю о самолетах», - сказал он.

При этом Лавров заявил, что чем более дальнобойное оружие Запад поставит Киеву, тем дальше нужно будет его отодвинуть от российских территорий.

«Если сейчас мы стремимся отодвинуть артиллерию украинских вооруженных сил на такое расстояние, которое не будет создавать угрозы для наших территорий, то чем дальнобойнее оружие поставляется киевскому режиму, тем дальше нужно будет его отодвигать от территорий, которые являются частью нашей страны», - сказал министр.