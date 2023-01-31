В рамках совместных учений «Зима-2023» в Карсе (Турция) начался День наблюдателя высокого уровня, в котором, наряду с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром, принимают участие министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе.

Отметим, что сегодня последний день совместных военных учений «Зима-2023», в которых принимают участие военнослужащие из 17 стран, включая Турцию, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан. Всего в учениях принимают участие 2113 человек, 189 из которых - военнослужащие из зарубежных стран.