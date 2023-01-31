Москва о войне в Украине: Важно не время, а качество
Все хотят, чтобы конфликтная ситуация в Украине завершилась, но здесь важно не время, а качество итогов для русских людей.
Об этом заявил в интервью российским СМИ министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Мы все хотим, чтобы это завершилось, но здесь важен не временной фактор, здесь важен фактор существа, фактор качества тех итогов, которые мы обеспечим для нашего народа, для тех людей, которые хотят оставаться частью русской культуры и которых киевская хунта долгие годы при поощрении Запада лишала всего русского», - отметил министр.
По словам Лаврова, задача дипломатов на сегодняшний день состоит в том, чтобы эффективно разъяснять происходящее с точки зрения геополитики.
«Чем эффективнее мы будем разъяснять происходящее с точки зрения геополитических игр, наверное, тем скорее в мире созреет понимание, что это необходимо заканчивать. А заканчивать это необходимо исключительно, если мы будем наблюдать прекращение настойчивой, упорной линии Запада во главе с Соединенными Штатами все это не заканчивать никогда до тех пор, пока они не сочтут, что любые угрозы их гегемонии устранены», - подчеркнул глава МИД.