ОДКБ готова отправить миссию в Армению
Предложение о развертывании миссии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на границе Армении и Азербайджана остается актуальным.
Об этом в интервью российским СМИ заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Тот факт, что ОДКБ в этой непростой ситуации подготовила план развертывания миротворческой операции (на границе Армении и Азербайджана – ред.), я считаю, был очень важным достижением. Это предложение до сих пор на столе. И если наши армянские союзники, друзья по-прежнему в нем заинтересованы, эта миссия может быть в течение буквально одного-двух дней развернута», - сказал Лавров.