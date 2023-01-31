Европарламент рассмотрит вопрос Саакашвили

Вопрос о состоянии в заключении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили внесен в повестку дня сегодняшнего заседания Европарламента. Новости-Грузия пишут, что это реакция на кадры дистанционного подключения бывшего президента к заседанию суда в минувшую среду — на них было видно, как он истощен.

Cудья прервал трансляцию, когда Саакашвили поднял майку, чтобы показать, в каком он состоянии, но на видео все равно попало несколько секунд и кадры широко разошлись в СМИ.

Депутат Европарламента Мириам Лексман заявила, что «Европейская народная партия» выступает за срочное проведение дебатов. «Саакашвили должно быть разрешено получить немедленную медицинскую помощь за границей. Правительство Грузии несет полную ответственность за его здоровье», — написала Лексман.

Европарламентарий Раса Юкнявичене призвала власти Грузии перевести бывшего президента в реанимацию, отметив, что времени для политических дискуссий не осталось:

«Состояние президента Саакашвили достигло критической отметки и с каждой минутой ухудшается. Я призываю власти Грузии дать разрешение, чтобы он незамедлительно был переведен в отделение интенсивной терапии для получения необходимого лечения. Времени для политических дискуссий больше нет», — заявила Юкнявичене.