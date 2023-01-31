Иран пригрозил Пакистану
Власти Ирана готовы подать в международный суд иск к Пакистану на сумму в $18 млрд за задержку строительства своего участка магистрального газопровода «Мир», связывающего соседние страны, пишет газета Daily Pakistan.
Тегеран в январе в ультимативной форме уведомил Исламабад, что иск будет немедленно направлен в судебные инстанции, если пакистанский участок газопровода не будет построен к февралю-марту 2024 года, отмечает издание.
Пакистанская государственная компания Interstate Gas Systems и иранская Iranian Gas Company подписали соглашение о строительстве газопровода еще в 2009 году. По его условиям, Пакистан обязался построить свой участок газопровода протяженностью 800 км, но его возведение длится уже 14-й год, в то время как иранский участок до границы с Пакистаном давно построен и готов к эксплуатации.
Правительство Пакистана ранее сообщило Ирану, что не может продолжать выполнение проекта из-за давления США и антииранских международных санкций, но несмотря на это, обязуется построить свой участок к 2024 году.
По первоначальному проекту газопровод «Мир» общей протяженностью 2,7 тыс. км и стоимостью $1,5 млрд должен был протянуться из Ирана через территорию Пакистана в Индию. Начало его эксплуатации намечалось на 2014 год. Строительство затянулось после того, как Индия отказалась от участия в проекте ввиду больших рисков, ссылаясь на проблемы с обеспечением безопасности газопровода на пакистанском участке.
Иранская часть газопровода «Мир» проложена от газового месторождения в районе Эселуйе вдоль побережья Персидского и Оманского заливов до границы с Пакистаном. В этой стране газопровод должен пройти через морской порт Гвадар, откуда газ должен доставляться потребителям в центральные районы. Пропускная способность газопровода по проекту составляет 21,5 млн кубометров в сутки.