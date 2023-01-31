Иран пригрозил Пакистану

Власти Ирана готовы подать в международный суд иск к Пакистану на сумму в $18 млрд за задержку строительства своего участка магистрального газопровода «Мир», связывающего соседние страны, пишет газета Daily Pakistan.

Тегеран в январе в ультимативной форме уведомил Исламабад, что иск будет немедленно направлен в судебные инстанции, если пакистанский участок газопровода не будет построен к февралю-марту 2024 года, отмечает издание.

Пакистанская государственная компания Interstate Gas Systems и иранская Iranian Gas Company подписали соглашение о строительстве газопровода еще в 2009 году. По его условиям, Пакистан обязался построить свой участок газопровода протяженностью 800 км, но его возведение длится уже 14-й год, в то время как иранский участок до границы с Пакистаном давно построен и готов к эксплуатации.