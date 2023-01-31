«Армения и Азербайджан продолжают искать пути стабилизации ситуации на Кавказе, ОДКБ тоже готова помогать. После того как был всплеск насилия в сентябре прошлого года, там с обеих сторон около 300 человек погибло, мы тут же получили просьбу Армении. Генеральный секретарь ОДКБ со специальной миссией поехал на границу и привез план развертывания миссии ОДКБ на части Армении, которая граничит с Азербайджаном». Об этом в интервью российским СМИ сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам российского министра, «этот план был готов достаточно давно, но... армянская сторона не торопила нас, и в итоге уже на саммите в Ереване мы завершили текст соответствующего решения, но армянские коллеги сказали, что им это решение будет нужно, только если в нем будут категорически осуждены действия Азербайджана. На это не все были готовы пойти, и не только потому, что хотели кого-то выгородить, а кого-то не поддержать. Просто история всей этой Карабахской войны уходит в глубь десятилетий, и когда долгие долгие годы Армения держала под оккупацией семь районов вокруг Азербайджана, и потом, когда уже отчаявшись решить вопрос политическим путем, Россия предлагала многочисленные варианты, которые еще предыдущее армянское руководство не очень хорошо воспринимало, желая удерживать те территории, на которые оно никогда не претендовало. Поэтому здесь все-таки Азербайджан вернул те земли, которые ему принадлежат».

«Сейчас, когда и Армения, и Азербайджан вместе с Евросоюзом подписали документ о готовности заключать договор на условиях, обозначенных в Алма-Атинской декларации декабря 1991 года, нам как-то уже сложно определяться с дальнейшими шагами, потому что в ней говорится, что границы между новыми независимыми государствами будут проходить по административным границам (бывших) советских республик, включая, конечно, и (бывшие) Армянскую и Азербайджанскую ССР, в составе которой, то есть Азербайджанской ССР, находилась Нагорно-Карабахская Автономная область», - отметил российский министр.

По его словам, «здесь ситуация многослойная, и тот факт, что ОДКБ в этой ситуации подготовила план развертывания миротворческой операции, я считаю, что это было очень важным достижением. Это предложение до сих пор на столе...»