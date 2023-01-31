Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с Днем молодежи новость дополнена
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией по случаю 2 февраля - Дня молодежи.
«Пусть каждый представитель нашей молодежи становится источником гордости для нашего народа своими успехами, победами и достижениями!», - отметила Алиева.
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