Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с Днем молодежи новость дополнена

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией по случаю 2 февраля - Дня молодежи.

«Пусть каждый представитель нашей молодежи становится источником гордости для нашего народа своими успехами, победами и достижениями!», - отметила Алиева.

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Публикация от Mehriban Aliyeva (@firstvicepresidentazerbaijan)