Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнародовало ежемесячную информацию об операциях по разминированию на освобожденных от оккупации территориях.

В ходе операций по разминированию, проведенных с 1 по 31 января на территории Тертерского, Кельбаджарского, Агдамского, Ходжалинского, Ходжавендского, Лачинского, Шушинского, Физулинского, Губадлинского, Джебраильского и Зангиланского районов, обнаружены и обезврежены 61 противопехотная, 157 противотанковых мин и 523 неразорвавшихся боеприпаса.

В течение минувшего месяца от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищено 1504,56 гектара территории.