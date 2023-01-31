У брата Назарбаева отобрали 300 тысяч гектаров земли

Казахстан вернул почти 300 тыс. га земель, собственниками которых являлись дочерние компании Болата Назарбаева — младшего брата первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Об этом заявил председатель Республиканского общественного совета по развитию госуправления и противодействию коррупции при правящей партии Amanat Ерлан Саиров, передает Tengrinews.kz.

Он уточнил, что 239 тыс. га конфискованных земель располагались в Мангистауской области и еще 60 тыс. га — в Жамбылской.

Ранее при сотрудничестве с Генпрокуратурой были выявлены 59 участков площадью 244 гектара, собственником которых «при сомнительных обстоятельствах стал Болат Назарбаев», сказали в пресс-службе партии Amanat.

Болат Назарбаев с 1997 года является директором холдинга BN Invest.