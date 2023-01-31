26-летний племянник Кадырова стал вице-премьером новость дополнена
Племянник главы Чечни Рамзана Кадырова – 26-летний Хамзат Кадыров - назначен вице-премьером правительства и министром имущественных и земельных отношений республики.
Об этом сообщил руководитель региона Рамзан Кадыров.
«Провел совещание правительства региона. Представил членам Кабинета министров нового вице-премьера, министра имущественных и земельных отношений ЧР Хамзата Кадырова. Хамзат - талантливый и исполнительный руководитель. Он доказал это, достигнув высоких результатов на предыдущих должностях в государственных органах власти и местного самоуправления», - написал Кадыров в Telegram-канале.
Ранее племянник главы региона в разное время занимал должности главы администрации Курчалоевского муниципального района, главы Совбеза Чечни, министра физкультуры и спорта ЧР, руководителя секретариата главы республики, а также получал орден Ахмата Кадырова.