ОДКБ сможет вводить войска без санкции Совбеза ООН
Санкция Совета Безопасности ООН на миротворческую деятельность Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) является избыточной мерой.
Об этом в интервью российским СМИ заявил глава МИД России Сергей Лавров.
«Сейчас мы по предложению Казахстана, которое мы поддержали, вносим дополнение в это соглашение, потому что в нем сказано, что миротворческие силы ОДКБ развертываются по согласованию и с санкции Совета Безопасности ООН, - это чрезмерное требование, потому что вполне достаточно просьбы легитимного правительства одного из членов ОДКБ, как это было в январе прошлого года с Казахстаном. Поэтому сейчас мы соответствующее уточнение вносим в миротворческую договорно-правовую базу ОДКБ», - сказал он.
По словам министра, изменения в правовую базу повысят ее эффективность.
В соглашении о миротворческой деятельности ОДКБ в данный момент записано, что решение о проведении миротворческой деятельности на территории государств-членов организации принимается на основании официального обращения государства-участника ОДКБ или на основании решения Совета Безопасности ООН, если она проходит на территории не входящего в ОДКБ государства.