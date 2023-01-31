ОДКБ сможет вводить войска без санкции Совбеза ООН

Санкция Совета Безопасности ООН на миротворческую деятельность Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) является избыточной мерой.

Об этом в интервью российским СМИ заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Сейчас мы по предложению Казахстана, которое мы поддержали, вносим дополнение в это соглашение, потому что в нем сказано, что миротворческие силы ОДКБ развертываются по согласованию и с санкции Совета Безопасности ООН, - это чрезмерное требование, потому что вполне достаточно просьбы легитимного правительства одного из членов ОДКБ, как это было в январе прошлого года с Казахстаном. Поэтому сейчас мы соответствующее уточнение вносим в миротворческую договорно-правовую базу ОДКБ», - сказал он.